Китай продолжит углублять сотрудничество с Россией в сфере трансграничной интернет-торговли. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства коммерции КНР Сунь Цзивэнь.

«В последние годы российский рынок интернет-торговли стремительно развивается. Цифры свидетельствуют, что в первой половине 2016 года общий объем интернет-торговли в России достиг $6,3 млрд, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Таким образом, он стал самой стремительно развивающейся отраслью розничных продаж в РФ», — приводит агентство Sputnik слова Сунь Цзивэня.

По его словам, в общем объеме интернет-торговли в РФ, торговля с Китаем достигла $1,15 млрд, продемонстрировав хорошее развитие. Сунь Цзивэнь также отметил, что КНР и дальше продолжит «непрерывно углублять сотрудничество двух стран в сфере интернет торговли».

Официальный представитель министерства коммерции КНР добавил, что трансграничная интернет-торговля, будучи формой новой экономики, сыграла позитивную роль для роста торгово-экономических отношений Китая и России.

При этом, по словам Сунь Цзивэня, многие китайские интернет-компании открывают бизнес в России, тем самым удовлетворяя потребительский спрос россиян и стимулируя предпринимательскую активность.

По материалам РИА Новости

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