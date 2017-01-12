Компании «КиберПлат» и «МегаФон» объявили о начале использования системы электронных платежей CyberPlat в качестве технологической платформы для погашения кредитов и пополнения банковских счетов на кассах розничной сети «МегаФон».

Теперь у посетителей салонов мобильного оператора появилась возможность быстро и безопасно совершать платежи в пользу банков и пополнять текущие счета.

Несложная процедура перечисления средств занимает у клиента 2-3 минуты и требует минимум информации, необходимой для идентификации плательщика. При первой транзакции посетитель сообщает кассиру салона «МегаФон» фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона, указывает номер банковского счета и размер платежа, а затем вносит наличными требуемую сумму.

При дальнейших платежах клиенту для идентификации достаточно назвать номер мобильного телефона, и денежные средства будут зачислены на указанный банковский счет.

«Широкий выбор платежных услуг и удобство перечисления денег на банковские счета позволит МегаФону не только увеличить трафик в салонах и укрепить лояльность существующей клиентской базы, но и привлечь новых абонентов», — отметил гендиректор ООО «КиберПлат» Андрей Грибов.

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