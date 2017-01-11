Украинский ПриватБанк сообщил о введении супер-тарифа для интернет-магазинов, принимающих к оплате эмитируемые им пластиковые карты.

Теперь комиссия для онлайн-продавцов при зачислении средств для метода оплаты Приват24 через сервис LiqPay составляет 1% (но не менее 3 гривен). Предложение действует при оплате зарплатными, социальными или любыми другими картами для выплат ПриватБанка.

«Значительное снижение банком тарифов интернет-эквайринга даст толчок дальнейшему развитию самого рынка e-commrece, так как сейчас онлайн-эквайринг оказываются даже выгоднее, чем прием оплаты по картам на кассе оффлайн-магазина, — комментирует руководитель «ЦЭБ» ПриватБанка Сергей Харитич. — В первую очередь новые тарифы будут интересны мерчантам, работающим в сегменте электроники и бытовой техники, одежды, особенно в период предновогоднего ажиотажа».

Отметим что, стандартный тариф при оплате картами покупок в интернет-магазинах через сервис LiqPay составляет 2,75%. На сегодня онлайн-эквайрингом LiqPay от ПриватБанка пользуются более 7 тыс. украинских интернет-магазинов.

Напомним также, что 19 декабря 2016 года украинские власти национализировали активы ПриватБанка.

(Всего прочитано 9 раз, из них 9 посещений сегодня)