Сразу два российских сотовых оператора — «Билайн» и МТС — начали работать с микрофинансовыми компаниями.

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») предлагает абонентам получить моментальные микрозаймы в размере от 3 тыс. до 15 тыс. руб. Денежные средства можно получить как на телефон, так и на банковскую карту.

В компании подтвердили, что в конце 2016 года разместили на сайте информацию о сервисе микрозаймов. Партнером Билайна по предоставлению услуги выступило ООО «МКК Ваш Успех» (Бренд «Просто Кредит 24»).

«Цель — простимулировать потребление услуг связи через дополнительную возможность пополнения абонентского счета клиента», — сообщил представитель «ВымпелКома».

Микрозаймы на любые цели выдаются под 2% в день на срок от семи до 30 дней, следует из информации на сайте Билайна.

Почти одновременно с «ВымпелКомом» начал выдавать своим абонентам микрокредиты и МТС. В начале декабря 2016 года оператор запустил соответствующий пилотный проект. Абоненты могут получать небольшие суммы для пополнения счета на телефоне как на оплату услуг связи, так и на другие сервисы мобильной коммерции.

«В более масштабную стадию проект войдет весной этого года, микрокредиты будут одной из функций единого приложения для финансовых услуг под брендом МТС», — отметили в МТС.

В конце августа газета «Ведомости» сообщала, что микрозаймы МТС будут зачисляться на виртуальную банковскую карту в смартфоне, который должен поддерживать технологию бесконтактных платежей NFC (Near Field Communications).

В МТС не уточнили, через кого оказывают подобную услугу — через партнера в лице МФО или родственный МТС-банк.

Третий участник «большой тройки» — «МегаФон» — пока не вышел на рынок микрокредитования. Tele2 анализирует спрос на услуги микрокредитования среди своих абонентов, рассказали в компании.

По материалам РБК

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