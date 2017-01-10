Альфа-Банк запустил для ФГУП Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации интернет-оплату в личном кабинете.

Благодаря этому авиакомпании, в т.ч. международные смогут круглосуточно, быстро и безопасно оплачивать аэронавигационные услуги на сайте компании с помощью банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard.

Безопасность совершения платежей через интернет гарантирована многоуровневой системой предотвращения мошенничества и мониторинга рисковых операций, внедренной в процессинговом центре Альфа-Банка.

«На текущий момент Альфа-Банк первый и единственный банк, который смог адаптировать свой интернет-эквайринг к действующей у нас схеме взаимодействия с авиакомпаниями, — комментирует гендиректор ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Игорь Моисеенко. — Положительный опыт, который мы рассчитываем получить в 2017 году, даст возможность спроецировать результаты этого проекта и на другие виды деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

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