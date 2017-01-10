Внести денежные средства на баланс Visa QIWI Кошелька можно как через интернет-банк, так и при помощи 2000 банкоматов «Почта Банка».

Для этого необходимо выбрать Visa QIWI Кошелек в числе провайдеров для оплаты, указать номер кошелька и внести денежные средства наличными в банкоматах либо с карты, эмитированной «Почта Банком», в интернет-банке.

Комиссия за пополнение не взимается, денежные средства зачисляются на аккаунт кошелька мгновенно. Максимальная сумма пополнения составляет 15 тыс. рублей.

«»Почта Банк» обладает одной из самых разветвленных сетей обслуживания и банкоматов по всей России, и для пользователей кошелька наш совместный сервис предоставляет дополнительную возможность вносить денежные средства привычными способами в онлайн и офлайн среде», — отметил директор департамента продаж финансовых сервисов QIWI Александр Щербаков.

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