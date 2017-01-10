Яндекс.Касса стала оператором платежей в 1С:Предприятии. Более 1,5 млн организаций, использующих эту популярную систему управления и учета, теперь могут выставлять клиентам счета и принимать платежи непосредственно в системе, без дополнительных настроек.

Новая услуга подойдет как компаниям, активно продающим товары и услуги через интернет, так и тем, у кого нет сайта.

Яндекс.Касса уже встроена в основные решения 1С:Предприятия для автоматизации торговли: «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:ERP Управление предприятием 2». В любом из этих решений компания сможет сформировать счет в виде ссылки, которую можно будет отправить клиенту, например, по e-mail или в мессенджере.

Оплатить такой счет человек сможет сразу же — из кошелька в Яндекс.Деньгах, с банковской карты или через Сбербанк Онлайн. Средства поступят на расчетный счет организации.

«С помощью 1С:Предприятия выставить счет через Яндекс.Кассу сможет любой менеджер — специальные навыки для этого не нужны. По сути, мы обеспечили тысячам организаций новый канал приема платежей, который поможет им увеличить объемы продаж», — отметил коммерческий директор Яндекс.Денег Александр Магомедов.

Функция выставления счетов появилась в Яндекс.Кассе в 2015 году. Сегодня ее используют больше 2000 компаний. За последние полгода число отправленных счетов выросло в 2,5 раза. Средний платеж по ним — 7500 рублей. Чаще всего счета выставляют интернет-магазины физических товаров, компании, оказывающие разные услуги, а также дистрибуторы компьютерных программ и контента.

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