Банк Русский Стандарт объявил о расширении функционала своего интернет-банка. Теперь пользователям сервиса стала доступна функция периодически повторяющихся денежных переводов на карты любых банков, включая иностранные.

Теперь для пополнения счета по картам достаточно один раз настроить услугу, указав периодичность автоматических платежей и валюту для проведения операции. Если переводы совершаются еженедельно или ежемесячно, пользователь заранее получает SMS c напоминанием о предстоящем списании.

Переводы денежных средств доступны по картам ведущих мировых платежных систем российских и иностранных эмитентов, а также Diners Club и American Express, эмитированных банком Русский Стандарт. Максимальный ежемесячный лимит на все операции – 600 тысяч рублей внутри страны или $50 тыс. для переводов за рубеж.

Все операции проходят дополнительную проверку безопасности с помощью технологии 3-D Secure.

В 2016 году агентство Markswebb присвоило интернет-банку Русского Стандарта 2 место среди финансовых организаций с лучшим дистанционным обслуживанием.

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