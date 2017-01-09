Президент Путин поручил ограничить выдачу потребительских кредитов гражданам, имеющим задолженности по ранее взятым займам.

Каким образом и на основании каких критериев это должно быть реализовано, до 1 марта 2017 года предложено решить Правительству и Центробанку, сообщает «Российская газета».

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России представить предложения… об ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), в случае если на момент заключения такого договора соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного совокупного долгового обязательства превышало предельное значение, устанавливаемое Банком России», — говорится в перечне поручений по итогам заседания форума ОНФ.

По данным Национального бюро кредитных историй, в среднем на одного россиянина сегодня приходится 1,5 кредита, а средний ежемесячный платеж по кредитам составляет около 12 тысяч рублей. По некоторым прогнозам, в следующем году проблемные долги наших граждан могут увеличиться на 5-10%. Пока же россияне допустили просрочку выплат по 5,5 миллионам займов.

(Всего прочитано 2 раз, из них 2 посещений сегодня)