Правительство Китая одобрило заявку ведущей поисковой системы страны Baidu на создание частного банка Baixin. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.

Новая кредитная организация создается при финансовом содействии Международной китайской инвестиционной корпорации по управлению имуществом (CITIC).

Baixin будет предоставлять услуги онлайнового и телефонного банкинга. Как утверждают местные экономисты, впервые независимое юрлицо займется в КНР дистанционным банковским обслуживанием.

Председатель совета директоров Baidu Робин Ли не сомневается в перспективности нового банка. Baixin имеет доступ к огромной базе данных, обладает компетенциями в области новейших технологий, а также богатым экспертным потенциалом.

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