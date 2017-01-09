Интернет-магазины в Чехии все-таки могут обязать подключиться к системе электронного учета выручки (elektronické evidence tržeb, EET). И это несмотря на недавние обещания министра финансов страны Андрея Бабиша сделать для них исключение.

Как сообщает издание echo24.cz, окончательное решение по этому вопросу будет принято в чешском парламенте уже на этой неделе. Однако уже сейчас многие понимают, что большинство партий настроены решительно и исключений для онлайн-продавцов не будет.

Согласно новому закону, с 1 декабря 2016 года электронный учет выручки обязаны ввести отели и рестораны в Чехии (это около 40 тысяч предпринимателей). С 1 марта 2017 года норма коснется представителей розничной и оптовой торговли, а с 2018 года – всех остальных, включая парикмахеров, ремесленников, торговцев на фермерских рынках и фестивалях, юристов и астрологов. В чешском минфине считают, что введение электронного учета выручки поможет бороться с уклонением от уплаты налогов.

Запуск системы уже заставил тысячи предпринимателей закрыться или существенно поднять цены, чтобы покрыть расходы на покупку необходимо оборудования, найма новых работников и возросших расходов на ведение бухгалтерии.

В Генеральном финансовом управлении Чехии уверены, что отталкиваться от существующего закона должны и онлайн-продавцы. Если интернет-магазины получают оплату наличными, банковскими картами или другими способами, они должны отражать свой оборот в системе EET, подобно остальным предпринимателям.

Сейчас владельцы интернет-магазинов в Чехии ищут любые возможности для того, чтобы соответствовать требованиям нового закона. Если поправка в закон об электронном учете выручки не будет принята, обязанность отправлять данные в EET вступит в силу для местных онлайн-магазинов с 1 марта текущего года.

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