Государственное управление валютного контроля (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) Китая изучает различные аспекты торговли криптовалютами. Регулятор опасается, что их могут использовать для вывода капитала из страны в обход мер валютного контроля.

Как сообщает интернет-издание QQ.com со ссылкой на близкие к ведомству источники, эксперты SAFE интересуются особенностями работы китайских компаний, торгующих биткоином. С этой целью представители SAFE и Народного банка Китая уже провели ряд встреч с руководством таких организаций.

В первые дни 2017 года курс биткойна впервые за 4 года превысил психологически важную отметку в $1000, но уже 6 января он продемонстрировал максимальное падение за два года, подешевев на 9,5%, до $910,74. В прошлом году криптовалюта выросла в цене более чем в два раза, а сумма всех биткойнов в мировом обороте достигла рекордных $14 млрд.

Эксперты связывают рост биткойна в 2016 году с повышением геополитических рисков: в последнее время криптовалюта выступает в качестве защитного актива. Спрос на биткойны повысился на фоне опасений ускорения роста ставок в США и торговых войн Штатов с КНР.

По материалам INTERFAX.RU

(Всего прочитано 7 раз, из них 7 посещений сегодня)