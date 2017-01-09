Финрегулятор Поднебесной заинтересовался выводом капитала через криптовалюты
Государственное управление валютного контроля (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) Китая изучает различные аспекты торговли криптовалютами. Регулятор опасается, что их могут использовать для вывода капитала из страны в обход мер валютного контроля.
Как сообщает интернет-издание QQ.com со ссылкой на близкие к ведомству источники, эксперты SAFE интересуются особенностями работы китайских компаний, торгующих биткоином. С этой целью представители SAFE и Народного банка Китая уже провели ряд встреч с руководством таких организаций.
В первые дни 2017 года курс биткойна впервые за 4 года превысил психологически важную отметку в $1000, но уже 6 января он продемонстрировал максимальное падение за два года, подешевев на 9,5%, до $910,74. В прошлом году криптовалюта выросла в цене более чем в два раза, а сумма всех биткойнов в мировом обороте достигла рекордных $14 млрд.
Эксперты связывают рост биткойна в 2016 году с повышением геополитических рисков: в последнее время криптовалюта выступает в качестве защитного актива. Спрос на биткойны повысился на фоне опасений ускорения роста ставок в США и торговых войн Штатов с КНР.
По материалам INTERFAX.RU