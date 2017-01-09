Сразу несколько служб доставки товаров из зарубежных интернет-магазинов предупредили клиентов о необходимости предоставлять скан основных страниц паспорта для получения заказа.

Как передает РБК, служба доставки покупок из интернет-магазинов BoxBerry предупредила своих клиентов о необходимости предоставлять скан паспорта в сообщении от 5 января. «С 01.01.2017 года для таможенного оформления посылок физических лиц из-за границы необходимо предоставить скан-копию (фотографию) вашего паспорта: главной страницы и страницы с пропиской/документа регистрации», — говорилось в сообщении. Фотографию нужно было загрузить в личный кабинет пользователя на сайте BoxBerry «так быстро, как это возможно».

Среди крупных интернет-площадок BoxBerry сотрудничает с американским магазином iHerb, который торгует витаминами, добавками и другими товарами для здоровья. При оформлении заказа на сайте iHerb появляется предупреждение, что в связи с новыми правилами оформления товаров для личного пользования, введенными Федеральной таможенной службой (ФТС) России с 1 января 2017 года «задержка в доставке заказов может составить дополнительные две-три недели». «Из-за требований российского законодательства таможня или служба доставки может связаться с вами по телефону или электронной почте и запросить ваши паспортные данные», — говорится в предупреждении iHerb.

Напомним, что в минувшую пятницу ТАСС сообщило о том, что китайская интернет-площадка AliExpress временно приостановила экспресс-доставку товаров в Россию по линии российской логистической компании SPSR из-за проблем с растаможкой.

Позже стало известно, что экспресс-доставку в РФ приостановил и английский мультибрендовый магазин одежды Asos. Как и AliExpress, он работает с SPSR. Последнюю в качестве основного партнера в России указывают и другие крупные интернет-площадки мира: Macys, Amazon, eBay и JD.com.

В SPSR ситуацию пока не комментируют. Между тем в сообщении на сайте компании говорится, что со 2 января 2017 года при выпуске с таможни зарубежных посылок «в индивидуальном порядке также запрашиваются копии паспортов получателей на бумажных носителях». Чтобы получить доставку в объявленные сроки, SPSR предлагает покупателям предоставить копию паспорта операторам своего контактного центра или ждать звонка специалистов компании.

Заместитель гендиректора оператора таможенных платежей «Мультисервисная платежная система» Андрей Чешко сообщил, что, по их данным, с 1 января действительно увеличился объем информации, которую ФТС запрашивает при таможенном оформлении экспресс-посылок. Если раньше было достаточно скана первой страницы паспорта получателя посылки, то теперь требуются также страницы с пропиской.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров рад ужесточению таможенных правил для зарубежных посылок. Представители АКИТ неоднократно указывали на то, что российские интернет-магазины находятся в худших условиях по сравнению с зарубежными конкурентами. По мнению Федорова, количество посылок с введением новых правил никак не изменится. «Покупатели зарубежных интернет-магазинов сейчас просто оказались не готовы к предоставлению паспортных данных. Через несколько недель ситуация наладится, и все привыкнут играть по новым прозрачным правилам игры», — считает он.

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