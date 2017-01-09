Портал Государственных услуг РФ предложил гражданам возможность оплачивать госпошлины со скидкой 30%. Сделать это можно уже с 1 января 2017, воспользовавшись безналичным способом оплаты.

Для получения скидки необходимо собственно подать заявление на услугу через портал Госуслуг, после чего выбрать один из предложенных вариантов оплаты госпошлины: банковская карта (Visa, MasterСard, Visa, Мир), электронный кошелек (QIWI, WebMoney, Яндекс.Деньги) или мобильный телефон (Федеральные операторы).

Если условия соблюдены, то гражданин получает скидку на любую госпошлину и платит, например: за восстановление российского паспорта — не 1500, а 1050 рублей; за выдачу национального водительского удостоверения — не 2000, а 1400 рублей; за оформление загранпаспорта — не 3500, а 2450 рублей.

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года, согласно п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 N 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ».

Скидка также будет применяться с 1 января 2017 года и в мобильном приложении Госуслуг.

(Всего прочитано 7 раз, из них 7 посещений сегодня)