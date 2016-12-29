В начале 2017 года свою работу начнет онлайн-банк Sichuan XW Bank. Соответствующее соглашение уже достигнуто между держателями акций и регуляторами, сообщает Bankir.ru.

Целевой аудиторией новоиспеченной кредитной организации станут небольшие бизнесы и физические лица. Основным инвестором выступит известный производитель смартфонов и решений для умного дома — Xiaomi Inc.

Эксперты убеждены, что созданием банка Xiaomi хочет отвлечь внимание инвесторов от стагнирующих направлений своего основного бизнеса: продажи смартфонов падают, а с решениями для умного дома все неоднозначно. Также банк станет базой для анонсированного в сентябре этого года мобильного платежного сервиса Mi Pay.

По данным KPMG, 90% из 2560 китайских респондентов хотя бы один раз совершали покупку при помощи смартфона. Для сравнения, в США и Великобритании уровень проникновения составляет 74% и 74.6% соответственно.

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