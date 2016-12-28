С сегодняшнего дня сервис бесконтактных платежей для смартфонов Samsung Pay стал доступен российским держателям всех карт платежной системы Visa Тинькофф Банка.

Samsung Pay — это безопасный и удобный мобильный платежный сервис, который может быть использован для совершения покупок практически везде, где принимаются обычные банковские карты.

Чтобы оплатить покупки через Samsung Pay, пользователям нужно лишь прикоснуться к экрану смартфона Samsung Galaxy для выбора карты и авторизоваться с помощью отпечатка пальца для совершения покупки.

«За три месяца работы Samsung Pay в России пользователями сервиса стали сотни тысяч обладателей совместимых смартфонов Samsung Galaxy…Сегодня был сделан важный шаг — Samsung Pay стал доступен для обладателей карт платежной системы VISA, выпущенных Тинькофф Банком. Скорость, с которой сервис развивается в нашей стране, внушает оптимизм. В 2017 году, когда к Samsung Pay присоединятся новые партнеры, а список совместимых устройств расширится, сервис станет еще более массовым решением для мобильной и безопасной оплаты товаров и услуг», — комментирует руководитель Samsung Mobile в России Аркадий Граф.

На сегодняшний день c сервисом Samsung Pay совместимы такие модели смартфонов, как Samsung: Galaxy S7|edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016)/A7 (2016), а также Galaxy S6|edge (только NFC).

Главная особенность Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC, сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission). Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами оплаты по NFC, но и с платежными терминалами, где принимаются банковские карты с контактным чипом или магнитной полосой.

Samsung Electronics не взимает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.

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