Эмиссия банковских карт национальной платежной системц «Мир» в 2016 году составила 1,76 млн штук, а в следующем году достигнет примерно 20 млн. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока выпущено, на память, 1,76 миллиона карт… Следующий год мы рассматриваем как важнейший с точки зрения наращивания количества карт. Мы оцениваем, что может быть выпущено около 20 миллионов карт», — сказала г-жа Набиуллина.

По ее словам, в этом году регулятор работал над тем, чтобы раскрыть всю банковскую инфраструктуру для карт «Мир»: это банкоматы и POS-терминалы в магазинах.

На данный момент к Национальной системе платежных карт (НСПК), являющейся оператором карт «Мир», по словам Набиуллиной, уже подключились 167 банков: 64 банка начали эмиссию карт «Мир», более 100 банков стали эквайерами.

Сейчас 97% банкоматов и около 75% POS-терминалов в РФ принимают карты «Мир». В 2017 году в НСПК ожидают, что российские банки выпустят несколько десятков миллионов новых карт «Мир».

По материалам ПРАЙМ

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