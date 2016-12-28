Сайт РЖД начал принимать оплату за электронные билеты Яндекс.Деньгами
Новый сервис по оплате электронных железнодорожных билетов стал доступен пассажирам на сайте ОАО «РЖД». Теперь для покупки билета можно воспользоваться платежным сервисом «Яндекс.Деньги». До сих пор онлайн-сервис РЖД принимал платежи только с банковских карт.
На первоначальном этапе с помощью веб-ресурса ОАО «РЖД» пользователи могут оплачивать из кошельков в Яндекс.Деньгах билеты на скоростные поезда — «Сапсан», «Ласточку» и «Аллегро». Комиссию с пассажира сервис не взимает.
Сейчас услуга действует на следующих маршрутах Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД»: из Москвы в Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Хельсинки, Бологое и Великий Новгород, из Краснодара в Ростов-на-Дону, из Адлера в Майкоп.
«Привычка стоять в очереди на вокзале для многих осталась в прошлом — сегодня люди все чаще покупают железнодорожные билеты через интернет, — комментириует начальник департамента по развитию платежного бизнеса Яндекс.Денег Юлия Горелова. — В 2016 году в РЖД действует программа «Год пассажира»: появляются новые услуги и сервисы, становятся удобнее покупка билетов и сами поездки. Сейчас электронными деньгами можно оплатить билеты на несколько направлений скоростных поездов. Надеемся, в будущем такая возможность появится и у пассажиров других направлений».
Как отмечается в исследовании «TNS Россия», в этом году около 33% пользователей в возрасте 18–55 лет регулярно покупают через интернет билеты на поезда и самолеты. Около 6% из них платят электронными деньгами.
По данным РЖД, число билетов, проданных на скоростные поезда, за год выросло: на «Сапсан» – на 37%, на поезда «Ласточка» – на 27%, на поезда Аллегро – на 8%. Около 80% билетов, купленных на такие поезда, — электронные. Трое из пяти пассажиров поездов дальнего следования сегодня предпочитают ездить по электронным билетам.