Новый сервис по оплате электронных железнодорожных билетов стал доступен пассажирам на сайте ОАО «РЖД». Теперь для покупки билета можно воспользоваться платежным сервисом «Яндекс.Деньги». До сих пор онлайн-сервис РЖД принимал платежи только с банковских карт.

На первоначальном этапе с помощью веб-ресурса ОАО «РЖД» пользователи могут оплачивать из кошельков в Яндекс.Деньгах билеты на скоростные поезда — «Сапсан», «Ласточку» и «Аллегро». Комиссию с пассажира сервис не взимает.

Сейчас услуга действует на следующих маршрутах Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД»: из Москвы в Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Хельсинки, Бологое и Великий Новгород, из Краснодара в Ростов-на-Дону, из Адлера в Майкоп.

«Привычка стоять в очереди на вокзале для многих осталась в прошлом — сегодня люди все чаще покупают железнодорожные билеты через интернет, — комментириует начальник департамента по развитию платежного бизнеса Яндекс.Денег Юлия Горелова. — В 2016 году в РЖД действует программа «Год пассажира»: появляются новые услуги и сервисы, становятся удобнее покупка билетов и сами поездки. Сейчас электронными деньгами можно оплатить билеты на несколько направлений скоростных поездов. Надеемся, в будущем такая возможность появится и у пассажиров других направлений».

Как отмечается в исследовании «TNS Россия», в этом году около 33% пользователей в возрасте 18–55 лет регулярно покупают через интернет билеты на поезда и самолеты. Около 6% из них платят электронными деньгами.

По данным РЖД, число билетов, проданных на скоростные поезда, за год выросло: на «Сапсан» – на 37%, на поезда «Ласточка» – на 27%, на поезда Аллегро – на 8%. Около 80% билетов, купленных на такие поезда, — электронные. Трое из пяти пассажиров поездов дальнего следования сегодня предпочитают ездить по электронным билетам.

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