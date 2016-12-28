Рождество не должно быть без любимых подарков! Так решила 6-летняя девочка из американского города Литл-Рок, Эшлинд Хауэлл, воспользовавшись смартфоном своей спящей матери.

Как сообщает BGR, ребенок проявил недюжинную смекалку, заказав для себя на сайте Amazon целых 13 покемонов на сумму около $250. И все потому, что мать Эшлинд — Бетани дала понять свой дочери, что в это Рождество она явно собирается сэкономить на покупке игрушек.

Девочка сообразила, как переломить ситуацию в свою пользу , а заодно и перехитрить биометрическую систему Touch ID на мамином айфоне. Заполучив вожделенный телефон, Эшлинд разблокировала его, приложив палец спящей матери к сканеру отпечатков. Тем же способом она подтвердила покупку покемонов в мобильном приложении Amazon.

Обнаружив пропажу денег, Бетани Хауэлл сначала решила, что ее смартфон взломали, однако Эшлинд быстро призналась в содеянном, заявив, что посылка с подарками очень скоро придет.

Обескураженная поступком дочери женщина попыталась отменить покупки, но Amazon позволил Бетани вернуть деньги лишь за четырех покемонов из тринадцати. Таким образом оставшихся покемонов мать была вынуждена подарить Эшлинд, при этом сообщила девочке, что Санта узнал об этом ее обмане, а значит больше к ней придет.

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