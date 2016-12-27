Уже в следующем году в России должен полноценно заработать платежный сервис Android Pay, позволяющий оплачивать покупки в обычных магазинах с помощью смартфона. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к ЦБ РФ.

Воспользоваться функционалом Android Pay смогут владельцы любых моделей смартфонов, работающих на базе операционной системы Android и оборудованных NFC-чипами.

В настоящее время мобильные устройства на Android составляют порядка 87% российского рынка. Далеко не все из них поддерживают технологию NFC, однако, по мнению экспертов, новый сервис бесконтактных платежей имеет все шансы стать перспективным в силу его удобства, а также высокого уровня безопасности. Идентификация покупателя происходит при помощи отпечатка пальца или специально запрашиваемого код-пароля.

Как ожидается, в числе первых проект Android Pay в нашей стране готовы поддержать Альфа-банк, Райффайзенбанк, Бинбанк и Тинькофф-банк.

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