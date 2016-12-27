Число активных пользователей мобильных приложений Сбербанк Онлайн превысило 20 млн человек. За год этот показатель вырос в два раза, отмечается в пресс-релизе ПАО Сбербанк.

Интересно напомнить, что по данным на первый квартал 2016 года количество активных пользователей и веб-версии, и мобильных приложений Сбербанк Онлайн увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и превысило 30 млн. Из них число количество клиентов, использующих только мобильные приложения, выросло в первом квартале 2016 года почти втрое, достигнув 12,8 млн. Как видим, на преодоление отметки в 20 млн понадобилось менее 9 месяцев.

Сегодня типичный пользователь приложения Сбербанк Онлайн – это женщина 34 лет из крупного российского города со смартфоном на базе Android. Она заходит в приложение Сбербанк Онлайн раз в 2 дня и в среднем совершает по 5 переводов и 5 платежей в месяц. Чаще всего она оплачивает сотовую связь, услуги ЖКХ и интернет-провайдеров.

«Двукратный рост аудитории активных пользователей приложений Сбербанк Онлайн – это показатель большого интереса россиян к цифровому банкингу, – комментирует руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка Святослав Островский. – Популярность мобильных финансовых сервисов стала устойчивым трендом, который будет менять рынок. Мы продолжим развивать наши продукты соответствовать ожиданиям клиентов и держать заданную планку качества».

(Всего прочитано 5 раз, из них 5 посещений сегодня)