Процессинговый центр «КартСтандарт» в партнерстве с РФИ Банком запустил сервис интернет-эквайринга. Для реализации интернет-расчетов по банковским картам специалистами «КартСтандарт» разработан и внедрен специализированный интерфейс, позволяющий банкам-эквайерам проводить онлайн-платежи в платежных системах VISA и MasterCard, защищенные процедурой 3D аутентификации.

Помимо осуществления платежных функций, новый интерфейс позволяет банку управлять своими мерчантами в процессинговом центре, регистрировать их, изменять параметры. Регистрация поставщиков товаров и услуг доступна для сотрудников банка как в режиме онлайн, так и в офлайне, посредством файлообмена. Последняя функция особенно актуальна, например, для одновременной регистрации большого количества мерчантов.

«E-commerce – это перспективный сегмент финансового рынка, показывающий непрерывный рост даже условиях рецессии. Например, в прошлом году он увеличился в денежном выражении на 16%, этот тренд сохраняется и в текущем году. Все больше поставщиков товаров и услуг перемещают свою активность в Сеть, и банки должны иметь возможность обслуживать растущие онлайновые финансовые потоки. Решение ПЦ «КартСтандарт» позволит нашим партнерам подключить услугу интернет-эквайринга и предоставлять всем заинтересованным организациям этот сервис. Хотелось бы особо отметить в этом проекте роль РФИ Банка, который щедро делился с нами своей уникальной экспертизой в области электронной коммерции и помог сделать технологическое решение удобным и гибким», – комментирует исполнительный директор ПЦ «КартСтандарт» Майя Глотова.

«РФИ Банк очень бурно рос в этом году: мы приросли с точки зрения базы до 7 000 сайтов. И этот успех продиктован тем, что мы интегрировались и активно сотрудничали с процессинговым центром «КартСтандарт»», — отметил зампредправления РФИ Банка Заур Бесолов.

Справка:

Процессинговый центр «КартСтандарт» (входит в ГК ЦФТ) – независимый процессинговый центр, обеспечивающий весь спектр услуг по эмиссии и эквайрингу карт международных платежных систем Visa и MasterCard, а также российской платежной системы «Золотая Корона». Работает на рынке с 2008 года. Обеспечивает комплексный технологический аутсорсинг карточного бизнеса банка и предлагает дополнительные финансовые сервисы.

АО «РФИ Банк» представлен на российском рынке e-commerce c 2000 года. Специализируется на услугах эквайринга: торгового, мобильного и интернет. Работает с 12 платежными инструментами: МИР, MasterCard, Visa, American Express, China UnionPay, МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI. Стратегическое направление деятельности РФИ Банка – развитие электронной и мобильной коммерции, транзакционного бизнеса и развитие безрисковых комиссионных операций.

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