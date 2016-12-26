Российским банкам в скором времени могут разрешить получать информацию о замене SIM-карт их клиентами.

Как сообщают «Известия», недавно состоялась закрытая встреча представителей банков, Минкомсвязи и ЦБ РФ. На мероприятии, в частности, было принято решение усилить защиту клиентов от мошенничества путем запроса у сотовых операторов сведений о смене абонентами SIM-карт.

Власти и банковское сообщество уверены: данная инициатива позволит усилить борьбу с мошенниками, меняющими SIM-карты клиентов для получения доступа к их банковским счетам онлайн.

С помощью вредоносного ПО злоумышленники нередко узнают логины и пароли к системам интернет-банка клиентов. А вот с вводом SMS-кода для авторизации в таких сервисах возникают определенного рода проблемы. Именно поэтому мошенники начали оформлять в салонах связи по поддельным доверенностям копии чужих SIM-карт.

Участники встречи признали эффективность новой схемы борьбы с таким видом мошенничества. Однако на операторов сотовой связи это ляжет дополнительным грузом необходимости технических доработок, а законодательной власти потребуется сформировать соответствующую для этого нормативно-правовую базу.

(Всего прочитано 10 раз, из них 10 посещений сегодня)