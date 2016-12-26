Группа QIWI сообщила о повышении максимальных лимитов на однократные денежные переводы с помощью сервиса Visa QIWI Wallet (VQW).

Новые условия распространяются на переводы, зачисляемые на счета физических и юридических лиц, открытых в любом банке ЕС, США, Канады, Вьетнама, Турции, ОАЭ, Таиланда, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Гонконга и Малайзии (сервис CONTACT-Счет).

Как уточняется в пресс-релизе QIWI, пользователи, прошедшие упрощенную идентификацию электронного кошелька VQW, могут отправлять за раз перевод на сумму до 60 тыс. рублей, а полностью идентифицированные владельцы аккаунтов – до 100 тыс. рублей.

Кроме этого, установлена единая комиссия за оказание услуги, независимо от валюты счета. Теперь она составляет 250 рублей + 2% от суммы перевода. Это на 60% ниже ранее действовавших комиссий.

Переводы на счета в иностранных банках осуществляются в долларах США или евро по курсу платежной системы CONTACT. В зависимости от времени отправки и страны, срок зачисления денег на счет составляет от 12 до 48 часов

«Статистика показывает, что средняя сумма перевода в страны дальнего зарубежья значительно превышает сумму отправки по России и СНГ независимо от формы выплаты. Именно поэтому мы повысили лимиты максимальных сумм для всех типов пользователей Visa QIWI Кошелька и установили единый тариф, чтобы использование сервиса CONTACT-Счет стало еще проще», – комментирует начальник отдела по работе с платежными системами Группы QIWI Александр Тарабановский.

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