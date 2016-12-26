Крупнейший онлайн-банк в мире — Тинькофф Банк и компания VisionLabs подписали бессрочный лицензионный договор на поставку и обслуживание платформы верификации и идентификации лиц VisionLabs LUNA.

Одной из задач, которую банк будет решать с помощью новой системы, станет проведение оффлайн-расследований. В их числе анализ клиентской базы с целью выявления признаков мошенничества, а также верификация по фотографии клиентов, подавших заявку на получение кредита. Внедрение технологии позволит сократить время обработки заявок и снизить кредитные риски банка, отмечается в пресс-релизе Тинькофф Банка.

Также банк планирует провести аудит, структурировать и пополнить свою базу изображений новыми фотографиями лиц клиентов, пригодными для распознавания. Платформа VisionLabs LUNA, интегрированная в мобильное приложение для представителей банка, позволит получать качественные фотографии клиентов в сложных условиях, например, при недостаточном освещении, исключая при этом воздействие человеческого фактора.

«До внедрения системы представители банка фотографировали клиентов на мобильные устройства самостоятельно. Снимки, заносимые в базу, не всегда соответствовали требованиям банка — изображения могли быть темными или недостаточно четкими. Обновленное мобильное приложение будет анализировать видеопоток, из которого система автоматически выберет фотографию, сделанную в лучшем качестве и ракурсе, и сохранит ее в базе данных банка», — комментирует гендиректор VisionLabs Александр Ханин.

В 2017 году Тинькофф Банк также планирует интегрировать платформу распознавания лиц от VisionLabs в клиентское мобильное приложение. «Идентификация по лицу позволит повысить уровень безопасности онлайн-платежей и исключить доступ мошенников к персональным данным и средствам клиентов», — пояснил Ханин.

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