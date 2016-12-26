Бизнес-интегратор Advapay OU подводит итоги 2016 года. В уходящем году компания установила ряд новых партнерских отношений с представителями банковского сектора и рынка платежных услуг. Были реализованы проекты в сфере получения и расширения лицензий для европейских платежных компаний, заключены новые контракты на поставку программного обеспечения.

Отдельно стоит отметить расширение географии деятельности компании – в 2016 состоялось открытие офиса Advapay в Эстонии. В это же время был проведен первый зарубежный деловой семинар, который собрал значимых фигур платежного бизнеса из Англии, Италии, Прибалтики, Австрии и многих других стран.

Advapay ежегодно проводит серии бесплатных деловых мероприятий. Этот год также не стал исключением. Были проведены бесплатные вебинары и онлайн-интервью с первыми лицами крупных платежных и финансовых компаний.

Также в этом году, в рамках международного семинара Running Payment Processing Business in Europe, компания объявила о создании p2bclub. Отличительной чертой клуба является объединение профессиональных экспертов P2B (payments to business), которые формируют рынок трансграничных платежей и помогают строить современные платежные инструменты в соответствии с международными стандартами с применением прогрессивных технологий.

В будущем году в рамках клуба Advapay продолжит проводить международные мероприятия для обмена опытом между специалистами P2B рынка, деловых знакомств и переговоров с потенциальными партнерами и клиентами.

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