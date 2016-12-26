Американский провайдер биткоин-кошельков из Сиэтла — iPayYou запустил услугу «Bitcoin Direct to Starbucks». Последняя предлагает кофеманам новый способ использования цифровой валюты.

Как сообщает EconoTimes, новый функционал позволяет беспрепятственно отправлять биткоины из кошелька iPayYou на счет мобильного приложения популярной сети кофеен Starbucks. Пользователю достаточно выбрать соответствующую опцию и указать сумму в долларах США.

В течение нескольких секунд деньги автоматически сконвертируются из криптовалюты и отобразятся на балансе мобильного приложения Sturbucks. Далее клиенту останется только оплатить заказ непосредственно со своего смартфона.

По словам создателя и CEO iPayYou Джина Кавнера (Gene Kavner), Bitcoin Direct на сегодня является самым быстрым способом перевода денег в приложение Starbucks для пользователей iPayYou.

«Наша цель — это будущее, в котором биткоин станет основной валютой, а значит мы должны предоставить людям возможность использовать новую форму денег на повседневной основе», — подчеркнул Кавнер.

Напомним, что в конце ноября iPayYou представил сервис Amazon Direct. Он позволяет клиентам популярного онлайн- ритейлера Amazon расплачиваться за свои покупки при помощи биткоина.

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