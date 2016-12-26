Популярный китайский производитель цифровых электронных устройств — Meizu собирается представить собственный платежный сервис. Об этом сообщают местные СМИ.

Как ожидается, Meizu Pay будет встроен в оболочку операционной системы Flyme 6. Соответствующее обновление смартфонов Meizu с поддержкой NFC стартует 30 декабря этого года.

Поскольку официального релиза от Meizu еще не было, информации о новом платежном сервисе крайне мало. До сих пор даже неизвестно, будет ли он функционировать исключительно на базе протокола NFC?

Изначально воспользоваться Meizu Pay можно будет на территории Китая. Здесь ему придется вступить в весьма серьезную конкурентную борьбу с системой Mi Pay от Xiaomi.

В дальнейших планах — расширение географии Meizu Pay на другие страны.

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