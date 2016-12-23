Уже весной 2017 года банки смогут идентифицировать клиентов по биометрическим параметрам, а также взаимодействовать с ними по видеосвязи — например, по скайпу. Такие поправки в 115-ФЗ готовят ЦБ, Минкомсвязи и Росфинмониторинг.

Впрочем, как сообщают «Известия», все это не отменяет первичной идентификации граждан в офисе кредитной организации по паспорту. Явиться в банк лично все-таки придется, чтобы предъявить документы, сдать биометрические параметры и определить способ взаимодействия.

По словам замглавы Минкомсвязи Андрея Козырева, новому клиенту нужно будет прийти в банк, чтобы получить логин и пароль от портала госуслуг.

«С этими логином и паролем он далее сможет обслуживаться в любом банке, а дополнительным способом аутентификации станут SMS и биометрия, — пояснил Козырев. — Мы считаем этот способ повторной идентификации надежным и защищенным от различного рода мошенничеств. Сейчас согласовываются требования к безопасности и параметры. Мы рассчитываем, что в 2017 году изменения в законодательство будут приняты и проект запустится уже весной».

Официальные представители ЦБ РФ добавляют, что «Банк России совместно с Минкомсвязи и Росфинмониторингом определили механизмы удаленной идентификации физлиц для дистанционного получения финансовых услуг, в том числе для открытия банковских счетов». Это значит, что действующие клиенты банков смогут по скайпу открывать новые вклады и подавать заявки на получение кредитов.

Сейчас прорабатываются вопросы правового обеспечения, в том числе за счет изменений в 115-ФЗ, чтобы реализовать механизм удаленной идентификации, пояснили в пресс-службе главного финрегулятора страны.

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