Пользователи приложения Яндекс.Денег для любых устройств на Windows 10 теперь могут отправлять денежные переводы в социальной сети ВКонтакте. Перевести средства можно любому человеку из списка друзей, если у него в профиле указан мобильный номер.

Чтобы отправить перевод новым способом, достаточно выбрать функцию «Другу из ВКонтакте» в приложении сервиса. Деньги можно перевести из электронного кошелька, а получить — на кошелек или, если его нет, на банковскую карту.

«Мы создали новый сервис с помощью открытого API ВКонтакте. Первыми отправлять переводы из приложения Яндекс.Денег друзьям в соцсети смогут владельцы устройств на Windows 10. В начале следующего года эта возможность появится также у тех, кто пользуется iOS», — комментирует руководитель направления мобильных продуктов Яндекс.Денег Илья Мещеряков.

Приложение Яндекс.Денег для Windows 10 вышло в мае 2016 года. С тех пор число пользователей всех версий приложения на Windows выросло на 30%. Оно позволяет переводить деньги другим людям, погашать штрафы ГИБДД, оплачивать сотовую связь, домашний интернет, ЖКУ и многое другое.

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