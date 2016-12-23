Банк Русский Стандарт в декабре успешно провел первую на российском рынке транзакцию по карте UnionPay с использованием бесконтактной технологии оплаты QuickPass. Это стало заключительным этапом сертификации банка на обслуживание бесконтактных карт международной платежной системы UnionPay, отмечается в пресс-релизе кредитной организации.

Русский Стандарт и UnionPay являются стратегическими партнерами с 2011 года и планомерно развивают сотрудничество. Обслуживание карт QuickPass значительно расширит возможности для использования международных карт UnionPay в России, включая бесконтактную оплату с использованием смартфона.

По данным банка, более 90% оборота по бесконтактным платежам сегодня приходится на сегменты «розничная торговля» и «фастфуд».

«Сегодня Русский Стандарт, построивший одну из крупнейших эквайринговых сетей в РФ, стал вторым банком по оборотам по картам UnionPay в России, а возможность приема распространилась по всей стране и проникла во все сегменты бизнеса», – комментирует исполнительный директор эквайринга и транзакционного бизнеса банка Русский Стандарт Иван Глазачев.

UnionPay International (UPI) является дочерней компанией China UnionPay и сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. В партнерстве с более чем 1000 финансовыми институтами по всему миру UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 160 странах мира. Карты UnionPay эмитируются в более чем 40 странах, включая Россию.

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