Международная система денежных переводов и платежных услуг — Western Union отмечает 25-летие своего присутствия в России. Более 140 лет назад Western Union осуществила отправление первого в мире денежного перевода, а в 1991 году стала одной из первых международных систем денежных переводов на рынке РФ.

За время своего присутствия компания стала надежным партнером для более 300 организаций в России, включая такие банки, как: Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Бинбанк, Банк Авангард и многие другие. Сеть пунктов обслуживания клиентов Western Union увеличилась до более, чем 34 тыс. точек, расположенных даже в самых отдаленных уголках страны.

Так, денежные переводы Western Union можно отправить или получить в более, чем 21 тыс. отделений Почты России, а также отправить из более 2 тыс. салонов связи «МегаФона». Сделать денежный перевод Western Union можно даже не выходя из дома, посетив сайт Westernunion.ru или воспользовавшись электронными кошельками Visa QIWI Wallet и Яндекс.Деньги. Кроме того, услуги Western Union доступны в системе онлайн-банкинга некоторых банков-партнеров, например, Банка Авангард.

«Вот уже 25 лет мы развиваемся вместе с Россией, и мы рады, что на протяжении всего этого времени нам удается оставаться одним из лидеров на рынке денежных переводов…. Должен признать: мы гордимся тем, что российский рынок стал одним из самых успешных примеров реализации глобальной мультиканальной стратегии компании», – комментирует Александру Бадулеску, региональный вице-президент Western Union в странах Восточной Европы, СНГ, Пакистане и Афганистане.

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