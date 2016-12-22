Группа компаний Assist подвела предварительные итоги работы в 2016 году. Количество онлайн-платежей, проведенных через платежный шлюз Assist, выросло на 48% по сравнению с 2015 годом. При этом в общей массе платежей доля оплат с мобильных устройств увеличилась в 1,7 раза (с 18% до 30%).

В текущем году через платежный сервис Assist прошло более 15 млн. транзакций, а общее количество обработанных платежей за все время работы шлюза превысило 100 миллионов (данные учитываются с 2004 года).

В рейтинге платежных инструментов 2016 года по версии аналитического агентства Tagline, Assist был признан самым популярным платежным шлюзом, заняв первое место в списке.

С 1998 года Assist обеспечивает прием электронных платежей для крупнейших российских и зарубежных онлайн-компаний. Уровень безопасности платежного сервиса подтвержден сертификатом PCI DSS 3.1. С Assist можно принимать платежи по картам Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB и Мир, а также через Apple Pay, системы электронных денег Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI, мобильные кошельки Мегафон, МТС, Билайн.

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