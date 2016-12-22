В Китае продолжают стремительно расти объемы онлайн-продаж сельхозпродукции по мере освоения местными крестьянами различных платформ интернет-торговли.

В Министерстве сельского хозяйства КНР прогнозируют увеличение продаж фермерской продукции через Интернет в текущем году до уровня 220 млрд юаней (около $32 млрд). Это на 46% больше, чем годом ранее, сообщает GBTIMES.

При этом динамика роста электронной торговли в сфере сельского хозяйства Китая по настоящему поражает. Для сравнения, в 2015 года китайские фермеры наторговали с помощью Интернета на 150 млрд юаней, что почти втрое выше аналогичного показателя 2013 года.

Кроме всего прочего, специальная правительственная программа КНР предполагает к 2020 году оснастить Интернетом практически каждый населенный пункт в сельской местности.

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