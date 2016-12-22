21 декабря национальная платежная система «Мир» запустила новогодний релиз пилота программы лояльности с ограниченным числом участников – банков и торгово-сервисных предприятий. Полномасштабный проект будет запущен в 2017 году.

Как отмечается в пресс-релизе АО «НСПК», первыми оценить преимущества пилотной программы лояльности смогут держатели карт «Мир», выпущенных банками «РОССИЯ», СМП, СДМ и МИнБ.

Для участия достаточно зарегистрировать номер карты и ввести номер мобильного телефона на портале лояльности платежной системы «Мир». После регистрации пользователям будут доступны все возможности ресурса: от поиска предложений партнеров до оплаты покупок.

Покупки можно совершать как на сайте, так и офлайн, а статус перечисления и размер cash-back держатели карт «Мир» смогут самостоятельно отслеживать в личном кабинете на портале сервиса.

«Наш сервис позволит держателям карт «Мир» сэкономить не только время за счет того, что выгодные предложения уже отобраны, но и деньги в виде начисленного cash-back, размер которого составит до 10-15%», — отметил коммерческий директор АО «НСПК» Сергей Радченков.

Пилотный проект программы лояльности распространяется на Москву, Московскую и Ленинградскую области.

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