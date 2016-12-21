Объем мирового рынка мобильных розничных платежей (в онлайн-приложениях и через POS-терминалы) составит в 2016 году $180 млрд., а уже к 2020 году превысит $410,5 млрд. Такие данные приводятся в материалах последнего исследования американской компании Javelin Strategy & Research.

С гораздо большим оптимизмом специалисты Javelin оценивают перспективы роста сегмента мобильных платежей в онлайне. К 2020 году ожидается увеличение объемов розничных платежей через мобильные приложения или браузеры на уровне $318,8 млрд. Для сравнения, к этому же году на долю бесконтактных транзакций с помощью мобильных устройств через POS-терминалы придется всего лишь порядка $90 млрд.

В исследовании также отмечается, что с каждым годом потребители будут все более требовательны к расширению функционала своих мобильных кошельков. Банки и эмитенты платежных карт воспользуются этим трендом и, как прогнозируют в Javelin, уже к 2021 году смогут завоевать и этот сегмент рынка.

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