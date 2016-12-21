В ночь на среду, 21 декабря, цена криптовалюты bitcoin вышла на максимальные с февраля 2014 года показатели, преодолев отметку в $800. Курс пошел вверх на новой волне активности со стороны инвесторов из Китая, сообщает Forklog.

Пиковый показатель цены зафиксирован в районе 10.00 (МСК) на онлайн-бирже Bitstamp — тогда цена биткоина превысила $807. Похожие цифры транслировало большинство других европейских и американских площадок. Выше остальных курс был только на китайских биржах — около $815.

По данным Coinmarketcap, в паре BTC/USD наибольшие объем сделок за последние 24 часа зафиксированы на биржах BitMEX ($11,721 млн), xBTCe ($7,678 млн) и Bitfinex ($7,440 млн). Лидерами среди китайских бирж стали BTCC ($1,077 млрд) и OKCoin.cn ($1,049 млрд).

Сегодня же ожидаемо увеличилась и рыночная капитализация биткоина, превысив отметку в $13 млрд впервые с ноября 2013 года.

По состоянию на 18.00 (МСК) 21 декабря биткоин торговался на Bitstamp в районе $820.

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