Введение слишком жестких мер регулирования на рынке криптовалют в России негативно скажется на возможностях нашей страны контролировать сделки с ними. Об этом заявил директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов, выступая в Госдуме.

«Борьба за безопасность может закрутить гайки так, что самого обмена в стране не произойдет, у нас не будет места для контроля… Выталкивая процесс обмена за пределы страны, мы на самом деле понижаем уровень безопасности и стабильности», — сказал Калухов.

По мнению представителя ЦБ, процесс обмена обычных денег на криптовалюты должен происходить вне зависимости от того, какие именно меры регулирования таких операций будут приняты. Однако принятие слишком жестких мер отпугнет людей от тех площадок, деятельность которых смогут отслеживать финансовые власти России.

«Этот мониторинг останется за пределами страны. И я не уверен, что отсутствие мониторинга внутри страны повысит безопасность или стабильность ситуации в России», — пояснил Вадим Калухов.

В то же время глава департамента ЦБ подчеркнул, что совокупная стоимость всех выпущенных в мире криптовалют сейчас не превышает $15 млрд, что слишком мало для того, чтобы представлять угрозу финансовой стабильности.

«В рамках мировой финансовой стабильности, честно скажу, это одна в периоде после запятой, то есть это пока не те цифры, которые могут каким-либо образом влиять на стабильность», — отметил представитель ЦБ.

По материалам РБК

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