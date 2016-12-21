Платежный сервис Яндекс.Деньги запустил новую услугу — теперь на сайте компании можно погашать займы в любой микрофинансовой организации с лицензией Банка России.

Погашение микрозаймов через Яндекс.Деньги доступно даже не зарегистрированному на сервисе пользователю. Достаточно выбрать организацию в разделе МФО, указать номер договора и сумму платежа. Если нужной компании не окажется в списке, перечислить деньги можно будет по ее реквизитам.

В обоих случаях сервис позволяет заплатить из электронного кошелька, а если его нет, то с любой банковской карты. Комиссия составит 0–2%. После оплаты пользователь получит e-mail с квитанцией об успешном платеже. На перевод средств в МФО уходит от десяти минут до 3-х рабочих дней.

По данным Яндекс.Денег, в целом по стране средний платеж по микрозаймам составляет 4007 рублей. В среднем за раз больше всего платят жители Петропавловска-Камчатского — 5043 рубля, Благовещенска — 3326 рублей и Самары — 3 131 рубль.

По данным ЦБ РФ, за последний год кредиты или займы брали 29,4% взрослого населения страны. Займы чаще всего берут мужчины в возрасте 46–50 лет и 26–30 лет из небольших городов и сельской местности. Россияне используют микрозаймы на непредвиденные расходы, покупку крупной бытовой техники, подарки к праздникам, подготовку детей к школе, ремонт и другие срочные траты.

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