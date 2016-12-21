В декабре Банк Хоум Кредит и сеть магазинов бытовой техники и электроники «Технопарк» запустил уникальную для российского рынка потребкредитования акцию «Тест-драйв».

Приобретая товар в магазине сети «Технопарк» в рассрочку от Банка Хоум Кредит, клиент в течение 30 дней с момента покупки может свободно пользоваться товаром и решать — хочет ли он оставлять покупку у себя или нет.

Делать первоначальный взнос при этом не нужно. Таким образом в течение 30 дней клиент пользуется товаром совершенно бесплатно, и в течение этого срока может вернуть его в магазин без уплаты процентов.

Если по истечению 30 дней с момента покупки клиент решит оставить товар у себя, ему будет достаточно просто начать вносить ежемесячные платежи, как при обычной покупке в рассрочку.

Акция проводится в магазинах сети «Технопарк» до 9 января 2017 года. Клиенты могут оформить товары в рассрочку на 10 или 24 месяца.

«Тест-драйв» распространяется на ограниченный ассортимент товаров. Модели участвующих в акции товаров обозначены стикером «Покупайте, если понравится».

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