Процессинговая компания «МультиКарта», банк ВТБ 24 и платежная система PAYMO запустили сервис «card2card» — услугу по переводу денежных средств с карты на карту на сайте www.paymo.ru.

Как сообщается в пресс-релизе ООО «МультиКарта», сервис позволяет максимально легко и оперативно осуществить онлайн-перевод между картами любых банков. Для того чтобы перевести деньги плательщику необходимо указать данные своей карты и номер карты получателя. Для подтверждения платежа достаточно ввести SMS-код.

«Сервисы card2card уже можно найти на сайтах множества банков, платежных систем, финансовых порталов, заботящихся об удобстве своих плательщиков. Наше решение поможет клиентам обеспечить своих пользователей надежным и современным сервисом: оплата в удобном эргономичном фрейме с минимальным количеством заполняемых полей здорово экономит время плательщика. Мы выстраиваем бизнес, в первую очередь, ориентируясь на стратегию кастомизации и клиентонаправленности», — отметил операционный директор компании PAYMO Иван Малов.

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