15 декабря в Москве наградили самых знаковых участников российского рынка электронной коммерции в рамках первой независимой премии года E-COMSPACE 2016. Победителем в номинации «Лучшее платежное решение года для E-com» стал сервис интернет-эквайринга CloudPayments.

Международный форум онлайн-предпринимателей E-COMSPACE впервые состоялся в российской столице 21 октября 2016 года при поддержке Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли (НАДТ), а также компаний ApiShip и InSales. В работе мероприятия активное участие приняла команда CloudPayments.

По итогам конференции стала очевидной потребность отечественного рынка интернет-торговли в создании нового формата общения и его развития. Отсюда родилась и сама идея учреждения одноименной премии — E-COMSPACE.

Победителей первой премии по версии E-COMSPACE выбирали в двенадцати номинациях путем прямого голосования гостей, собравшихся на торжественной церемонии вручения наград. Подсчет голосов проводила комиссия, сформированная из членов Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли.

«Хочу искренне поблагодарить организаторов премии E-COMSPACE, а также всех наших друзей и партнеров за доверие и поддержку! Победа, как известно, во многом измеряется общими усилиями и стараниями. Мы отвечаем за высокое качество наших услуг, поэтому сегодня с нами работают и нам доверяют те, кто хотят быть в тренде e-commerce «, — комментирует CEO CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

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