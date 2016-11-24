Клиенты популярного онлайн-ритейлера Amazon отныне смогут оплачивать свои покупки при помощи криптовалюты биткоин. Сответствующий сервис под названием Amazon Direct на днях был запущен компанией iPayYou.

Владельцы биткоин-кошельков могут перевести любую сумму в популярной виртуальной валюте на свой аккаунт в Amazon при помощи специальной вкладки в личном кабинете iPayYou. Таким образом на сайте Amazon в дальнейшем можно будет оплатить любую покупку или цифровой подарочный сертификат.

«В то время, когда я был исполнительным директором Amazon, моя команда постоянно изучала актуальные проблемы клиентов, в том числе в плане платежей. Биткоин стал ответом на большинство таких вопросов! Именно поэтому мы запустили новый платежные сервис в сезон праздничных распродаж на площадке крупнейшего онлайн-ритейлера», — комментирует СЕО iPayYou (Gene Kavner) Джин Кавнер.

При этом, по словам Кавнера, средства с банковских счетов iPayYou переводятся на Amazon таким образом, что там даже не знают, что деньги им платят в биткоинах.

Добавим, что в июле этого года iPayYou представил p2p-сервис денежных переводов по аналогичной схеме в социальной сети Twitter.

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