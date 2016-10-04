Сбербанк и MasterCard объявили о запуске сервиса бесконтактных мобильных платежей Apple Pay на российском рынке.

«Apple Pay становится драйвером распространения бесконтактных платежей в России и в мире. Многие клиенты Сбербанка активно пользуются новыми технологиями и будут все чаще предпочитать безналичную и бесконтактную оплату с помощью своего смартфона», – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов.

Безопасную оплату через Apple Pay обеспечивает платформа Mastercard Digital Enablement Service (MDES), в основе которой такие платежные технологии, как EMV, токенизация, криптография и биометрия.

Привязывая к Apple Pay кредитную или дебетовую карту Mastercard от Сбербанка, ее номер не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого ему присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе Secure Element устройства.

Настроить оплату с помощью Apple Pay можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также умными часами Apple Watch. Для подтверждения платежа достаточно одного касания пальца к Touch ID.

При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях.

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