В середине августа на базе p2p-платформы E-Dinar была запущена экологическая децентрализованная криптовалюта E-Dinar Coin (EDRC — «ecological decentralized cryptocurrency»). Инвестиции в проект составили порядка $10 млн.



Новый альткоин работает по уникальному алгоритму и, по словам его создателей, имеет все шансы не только обойти по популярности биткоин, но и в будущем даже заменить обычные деньги.

Амбициозные разработчики E-Dinar Coin утверждают, что в результате тщательного анализа рынка им удалось учесть недостатки существующих криптовалют и, таким образом, повысить безопасность их детища, удешевить его майнинг и транзакционные издержки.

Сейчас новая виртуальная валюта позволяет переводить средства между пользователями всего за 5 секунд с минимальной комиссией. Майнерам ежемесячно обещают начислять до 20% бонусных денег. Работает 7-уровневая реферальная программа. Около 7% средств EDRC регулярно перечисляется в фонд, финансирующий экологические проекты.

Уже сегодня приобрести E-Dinar Coin можно на онлайн-биржах Alcurex и Exrates. Функционирует p2p-площадка для обмена, в качестве средства платежа EDRC принимают несколько партнерских магазинов.

Интересно подчеркнуть, что уже в первые дни торгов цена новой экологической криптовалюты вдвое превысила курс биткоина и на момент публикации данного материала 1 EDRC стоит в районе $1300.

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