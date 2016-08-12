Российская сельскохозяйственная продукция может стоить вдвое дешевле! На личном примере это доказал небезызвестный фермер и предприниматель Михаил Шляпников. На своем подмосковном крестьянско-фермерском хозяйстве «Колионово» он внедрил технологию блокчейн.

«В процессе тестирования переходного периода КХ «Колионово» в блокчейн и реальной работы пока в режиме «френдз онли» открываются совершенно неожиданные случайности, которые могут вскоре превратиться в закономерности, — пишет на своей странице в Facebook Шляпников. — Так, помимо двукратного снижения розничных цен для участников этой темы, произошло расширение ассортимента продукции и услуг за счет кооперации с дружественными с/х производителями по соседству».

По словам фермера, после некоторых поисков и консультаций выбор пал на блокчейн-платформу Emercoin. «Здесь классический безопасный блокчейн на основе биткойна, с добавлением необходимых уникальных функций с помощью которых можно решить наши задачи», — рассказывает в соцсети Михаил Шляпников.

Предприниматель отдельно подчеркнул, что его идеей перевода деятельности агробизнеса на блокчейн заинтересовались и другие производители сельхозпродукции. Он пообещал, что после тестирования в ручном режиме, на паи «Колионово» будет объявлена открытая подписка со всеми необходимыми инструкциями и правилами.

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