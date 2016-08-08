Около 70 тысяч торговых процедур на общую сумму свыше 735 млрд рублей прошло на электронной торговой площадке B2B-Center за первое полугодие 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем корпоративных интернет-закупок вырос на 57%, сообщается в пресс-релизе B2B-Center.

«Сложившаяся экономическая ситуация подталкивает российские компании к повышению собственной эффективности. Перевод закупок в электронную форму – это очевидный способ сэкономить средства предприятий и повысить уровень контроля за их расходованием, — комментирует гендиректор B2B-Center Алексей Дегтярев. — Стремительный рост объема торгов на B2B-Center дала возросшая активность крупных закупщиков из нефтегазовой, энергетической, атомной, металлургической отраслей, а также телекоммуникаций и сельского хозяйства. При этом рост закупочной активности демонстрируют как государственные, так и коммерческие компании».

Традиционными лидерами электронных закупок остаются электроэнергетические компании. На их долю в первом полугодии 2016 г пришлось 43% от общего числа процедур и 23% от их объема. Второе место продолжают удерживать горнодобывающие и металлургические предприятия — 20% количества торгов и 8% от общего объема. Машиностроительные холдинги и компании военно-промышленного сектора обеспечивают 14% количества торгов и 5% их объема. Еще один крупный сегмент — закупки нефтяной и газовой промышленности – 8% количества и 14% объема всех процедур.

При этом в первом полугодии 2016 года продолжилось проникновение электронных торгов в новые отрасли: в число самых активных закупщиков вошли операторы мобильной связи, предприятия целлюлозно-бумажной отрасли, пищевой промышленности и сельского хозяйства, сферы HoReCa.

Наибольшую активность проявили крупнейшие компании страны из всех отраслей экономики.

Отраслевая структура интернет-закупок российских компаний остается стабильной. Однако ряд сегментов продемонстрировал значительный рост количества процедур. Он произошел в сфере услуг (число закупок охранных услуг выросло на 127%, медицинских — на 79%), а также сельском хозяйстве (+44%) и телекоммуникациях (+28%).

В тройку самых популярных категорий вошли машиностроительная продукция (20,4% от общего числа процедур), строительные товары и услуги (17,1%), а также продукция металлургической отрасли (11,5%).

(Всего прочитано 47 раз, из них 1 посещений сегодня)