Венчурный фонд FinSight Ventures (учредители: группа «ФИНАМ» и компания «Скагит Инвестментс») закрыл сделку по приобретению пакета акций в интернет-компании «Налогия», предоставляющей услуги в области налогообложения физлиц. По итогам сделки, сумма которой не раскрывается, FinSight Ventures получил около 26% акций.

Покупка доли в проекте «Налогия» стала не первым вложением FinSight Ventures в российскую компанию. Так, в конце 2012 года фонд инвестировал в онлайн-сервис мгновенной финансовой помощи Platiza. В числе зарубежных инвестиций фонда: Lending Club (лидер P2P кредитования), Finexkap (кредитование малого бизнеса), FinanceIt (POS-кредитование), Earnest (лидер альтернативного кредитования в сегменте рефинансирования студенческих займов и беззалогового кредитования в США).

Компания «Налогия» владеет специализированным интернет-ресурсом Nalogia.Ru, упрощающим процесс заполнения и онлайн-подачи налоговых деклараций для физических лиц 3-НДФЛ, в том числе для возврата налогов. «Налогия» помогает не просто подготовить и подать документы, а максимизировать сумму возврата, заполнить документы правильно и сделать процесс возврата максимально простым для пользователя. «Налогией» помогает максимально увеличить вероятность того, что государство одобрит документы и их не придется переделывать.

На большинстве развитых рынков, например, в США, подобные интернет-сервисы уже прошли долгий путь развития, помогая «выводить» подготовку и подачу налоговых деклараций из оффлайна в онлайн. Годовая выручка одного из лидеров рынка в США – интернет-сервиса TurboTax – составляет несколько миллиардов долларов, а размер рынка – более $10 млрд. По данным FinSight Ventures, в России данный сегмент рынка активно растет и в ближайшие годы составит порядка $300 млн.

«Для «Налогии» сделка с FinSight Ventures – первый раунд инвестиций. До этого проект развивался практически полностью на средства основателей. Полученные инвестиции пойдут на усиление команды, повышение удобства пользования сервисом, запуск маркетинговых кампаний и дальнейшее развитие интернет-сервиса «Налогия»», – комментирет директор и основатель компании «Налогия» Сергей Цаболов.

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