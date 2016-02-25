Тинькофф Банк масштабировал свой MoneyTalk под Telegram
Тинькофф Банк объявил о запуске неофициального клиента мессенджера Telegram с функцией денежных переводов между участниками диалога на базе собственной технологии MoneyTalk.
Приложение разработано в соответствии с открытой лицензией Telegram, которая разрешает использовать и модифицировать его код. По функционалу и дизайну неофициальный клиент MoneyTalk Telegram полностью совпадает с мессенджером Telegram, но при этом позволяет быстро и безопасно переводить деньги собеседнику по номеру телефона или по номеру банковской карты. Собеседник сможет получить деньги, даже если не является пользователем MoneyTalk Telegram.
Напомним, собственную разработку мобильного мессенджера MoneyTalk с функцией мгновенных денежных переводов Тинькофф Банк представил летом прошлого года. Таким образом в новом неофициальном клиенте пользователи Telegram могут зарегистрироваться под своей учётной записью.
Тем, кто не является пользователем Telegram, достаточно зарегистрироваться в MoneyTalk Telegram по номеру телефона, привязать свою банковскую карту и задать код доступа к платежным сервисам. Для отправки денег достаточно указать адресата из списка контактов Telegram или из телефонной книги, а затем выбрать команду «Отправить деньги» и заполнить соответствующие поля для перевода.
Приложение позволяет хранить реквизиты до 5 банковских карт. Данные карт защищены в соответствии с международными стандартами безопасности платежных систем. Денежные переводы в неофициальном клиенте MoneyTalk Telegram доступны для любых российских банков.
Денежные переводы через MoneyTalk Telegram на карты Тинькофф Банка осуществляются бесплатно. Комиссия за денежный перевод на карты других банков составляет 1,5%, но не менее 30 рублей. За один раз можно отправить не более 75 000 рублей.
Неофициальный клиент MoneyTalk Telegram доступен для бесплатного скачивания в магазинах приложений App Store и Google Play.
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