Крупный интернет-магазин ALLO.UA стал первым украинским онлайн-игроком, который предоставил возможность оплаты товаров криптовалютой bitcoin. Новый функционал реализован в партнерстве с ПриватБанком, в начале декабря запустившим услугу биткоин-эквайринга.

При оплате платежной картой заказа на сайте потребуется выбрать «платеж bitcoin» и подтвердить транзакцию сканированием QR-кода. Сумма покупки автоматически конвертируется по текущему курсу биткоина.

По словам заместителя председателя правления ПриватБанка Александра Витязя, в ближайшее время сервис биткоин-эквайринга будет доступен для всего украинского и европейского бизнеса.

«С 20 декабря услуга будет автоматически активирована для всех торговцев ПриватБанка. Интернет-магазинам для приема Bitcoin не нужно делать дополнительных действий или открывать bitcoin-кошелек. Оплата зачисляется на расчетный счет продавца в гривнах, таким образом оплата биткоинами для торговца неотличима от других методов платежа», — отметил г-н Витязь

Как отметили в банке, bitcoin-эквайринг – это первая услуга в ряде планируемых продуктов банка на основе криптовалюты и технологии блокчейн. Ранее Нацбанк Украины поддержал усилия банков, направленные на интеграцию современных инструментов расчетов в финансовую систему страны.

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